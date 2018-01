Um recém-nascido foi encontrado dentro de um saco de lixo na noite de quarta-feira, 13, no município de Mauá. Ele estava em um terreno na rua Elvira Vitale Aleto, no Jardim Itaparque.

O bebê, do sexo masculino, foi encaminhado para o pronto-socorro Nardini, onde permanece internado. De acordo com a recepcionista do hospital, a criança passa bem.