Bebê é encontrado em lixeira; roupa tinha frase 'mamãe, te amo'

CAMPINAS - Um bebê com idade entre quatro e cinco meses foi encontrado dentro de uma lixeira na noite de quarta-feira, 20, no bairro Morada do Sol, em Indaiatuba, a 99km de São Paulo. O menino estava enrolado em uma manta e não apresentava sinais de maus-tratos. Vizinhos encontraram a criança após ouvirem o choro. Na roupa do bebê, estava escrita a frase "Mamãe, te amo".

A Polícia Militar foi chamada e levou a criança até o pronto-socorro do Hospital Augusto de Oliveira Camargo (Haoc). O bebê foi medicado, passa bem, mas não tem previsão de alta. O hospital aguarda a decisão da Vara da Infância e da Juventude e do Conselho Tutelar, que vão definir quem ficará com o menino.

A polícia ainda procura o responsável pelo abandono do bebê e não o havia encontrado até o final da manhã desta quinta-feira, 21. Vizinhos disseram que o menino parecia bem alimentado, estava limpo, mas gelado, e chorava muito.