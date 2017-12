Bebê é encontrado em lixeira em Osasco

SÃO PAULO - Um bebê abandonado em uma lixeira foi resgatado no bairro Jardim Portal D’Oeste, em Osasco, na Grande São Paulo, nesta segunda-feira, 1º. Conforme a Polícia Militar (PM), uma moradora entrou em contato por telefone e relatou ter visto uma mulher deixar a criança na Rua Doutor Carlos Ubaldino Bueno de Abreu, no início da manhã.

Ela pegou o menino, de aproximadamente oito meses, e aguardou a chegada da polícia. O bebê não apresentava ferimentos, mas foi internado para observação médica no Hospital Amador Aguiar. Ele ficará sob os cuidados do Conselho Tutelar, e a Polícia Civil vai investigar o caso e localizar os responsáveis.

Dois casos em cinco dias. Na última quinta-feira, um recém-nascido abandonado em meio a entulhos foi resgatado por policiais militares na Rua Antônia Tereza de Paula Mathias, na Vila Silvia, zona leste de São Paulo. Uma bolsa com pertences e documentos rasurados foi encontrada junto à criança, um menino de apenas sete dias de vida. Um registro de nascimento em hospital levou a polícia a identificar responsáveis, que devem responder por abandono de incapaz. O caso é investigado pelo 24º Distrito Policial (DP), enquanto o bebê está sob os cuidados do Conselho Tutelar.

