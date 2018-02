Bebê é arrastado por enxurrada no Paraná O prefeito de Londrina, Barbosa Neto (PDT), decretou estado de emergência ontem, por causa das chuvas que caíram na semana passada e afetaram 100 mil pessoas no município, segundo a Defesa Civil. Em outras 13 cidades, em especial do norte do Estado, 12 mil pessoas foram prejudicadas. Um homem morreu em Londrina e uma recém-nascida, em Ortigueira.