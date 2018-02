Bebê é abandonado perto de praça em Higienópolis

Pedestres ouviram o choro de uma criança vindo de dentro de uma bolsa e chamaram a polícia. Ao chegar ao local, o soldado da PM Guilherme Thiago da Silva, de 32 anos, abriu o zíper e encontrou o recém-nascido enrolado em uma camiseta branca, ainda com o cordão umbilical.

O bebê foi levado para o Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, onde foi "batizado" de Gabriel. Segundo os médicos, o menino tinha no máximo quatro horas de vida quando foi encontrado. A PM fez buscas na região para tentar achar a mãe, mas ela não foi localizada. O caso foi registrado no 4.º Distrito Policial, na Consolação.