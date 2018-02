Bebê é abandonado em ponto de ônibus Um bebê do sexo masculino, aparentando 4 meses de idade, foi abandonado em um ponto de ônibus, na manhã de ontem, em Sorocaba (SP). A criança estava enrolada em uma coberta e, aparentemente, era bem cuidada. Uma funcionária da Polícia Militar encontrou o bebê às 6 horas, quando se preparava para entrar no ônibus. Ela procurou pela mãe da criança nas proximidades e, como não encontrou, levou-a para o batalhão em que trabalha e entrou em contato com a Polícia Civil. Não há indícios de maus-tratos.