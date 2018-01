Bebê é abandonado em banheiro de terminal de ônibus em SP

Um recém-nascido com um mês e 9 dias de vida foi encontrado nesta segunda-feira, 7, abandonado dentro do banheiro feminino do Terminal Princesa Isabel, na Alameda Glete, no centro de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar, durante uma ronda de rotina, uma funcionária que faz segurança no local ouviu um choro do bebê vindo do banheiro feminino. A criança estava no chão, ao lado do vaso sanitário. Perto do recém-nascido havia uma mamadeira e um documento com o horário e o nome do médico que fez o parto. As páginas com o endereço e os nomes dos pais foram arrancadas. O bebê, um menino, aparentava estar bem de saúde e foi levado para a Santa Casa.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o soldado da PM Silvanildo Soares, a mãe poderá ser identificada por meio das impressões digitais deixadas no documento e pelas imagens do circuito interno do terminal que gravaram o rosto da mulher quando ela entrou no banheiro.

O caso foi registrado no 77º Distrito Policial, no bairro Santa Cecília. A mãe da criança pode ser indiciada por abandono de incapaz.