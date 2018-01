Bebê é abandonado dentro de sacola na Feirinha da Madrugada

SÃO PAULO - Um bebê foi abandonado dentro de uma sacola plástica na Feirinha da Madrugada, no Brás, na região central da capital paulista, na manhã deste sábado. A criança foi encontrada por uma vendedora, por volta das 6h10, embrulhada em um lençol.

Aos policiais, a vendedora de 37 anos teria afirmado que estava trabalhando em sua loja, na Rua Monsenhor Andrade, quando percebeu uma sacola largada no chão. Dentro dela, estava a criança.

A mulher, então, chamou um bombeiro civil, que trabalha na Feirinha da Madrugada, para prestar os primeiros socorros na menina. Depois, os dois ligaram para o 190 para acionar a Polícia Militar.

Os policiais levaram a recém-nascida para o pronto-socorro do Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barro, na zona leste de São Paulo. A criança passou por exames e foi liberada, segundo informa a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Ainda de acordo com a SSP, o Conselho Tutelar foi comunicado para tomar as providências cabíveis. O caso foi registrado no 8º Distrito Policial (Brás), como abandono de incapaz, que vai conduzir as investigações.