Bebê de um ano morre em incêndio em Bauru, no interior de SP

SÃO PAULO - Um bebê de 1 ano e meio morreu carbonizado em um incêndio em Bauru, no interior de São Paulo, neste sábado, 9. O fogo destruiu a casa onde o menino morava, no bairro da Vila Bela.

A família dormia quando o incêndio teve início, na madrugada de ontem. A casa era de madeira e foi consuma rapidamente pelas chamas.

Outras seis pessoas que estavam no imóvel conseguiram escapar com vida. Entre eles, uma adolescente de 16 anos teve queimaduras nos braços e no rosto. Ela passa bem.

A causa do incêndio será investigada. O caso foi registrado na delegacia da cidade.