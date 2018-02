Bebê de um ano engatinha até a rua e morre atropelado em Guarulhos

SÃO PAULO - Um momento de desatenção provocou a morte de um bebê de 1 ano em Guarulhos, na Grande São Paulo. A criança estava no chão e engatinhou até a rua, onde foi atropelada, na segunda-feira, e morreu mesmo após ser socorrido.

O menino estava no colo do tio enquanto a mãe limpava a casa, na Rua Borda da Mata, por volta das 19 horas. O tio saiu com o bebê até a porta da casa. Como a criança estava agitada, o homem a colocou no chão e, enquanto ele conversava com outra pessoa, não percebeu que o menino engatinhou até a rua. A criança foi atropelado por um veículo que trafegava pela via.

O motorista do carro, que dirigia dentro da velocidade permitida, prestou socorro e levou o bebê para o pronto atendimento Paraíso, mas o garoto não resistiu. O caso foi registrado como homicídio simples no 1º DP de Guarulhos.