Bebê de seis meses é abandonado na porta de apartamento

Um bebê de seis meses foi abandonado na porta de um apartamento, na noite de quinta-feira, 2, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. A dona de casa Laura Caviche do Amaral, de 79 anos, levou um susto quando chegou em casa, por volta das 20h30 e foi avisada pelos vizinhos que alguém teria deixado uma criança na porta de seu imóvel. "A vizinha me chamou para mostrar o presente que havia recebido" contou surpresa a aposentada. "Achei que fosse brincadeira de algum parente". O menino estava tranquilo, não chorava e aparentemente era bem cuidado. Ao lado da criança, vestida com um macacão, havia uma mala cheia de roupas limpas.

A pessoa que deixou o bebê no conjunto habitacional Integração - onde vivem cerca de quatro mil pessoas - teve que passar por uma portaria vigiada, foi autorizada a entrar e subiu as escadas do prédio até o primeiro andar.

A moradora avisou a polícia e o bebê foi levado para um abrigo municipal. O caso será avaliado pelo Conselho Tutelar. Segundo a polícia civil ainda não há pistas sobre quem teria abandonado a criança. As câmeras de monitoramento instaladas na portaria que poderiam ajudar a esclarecer o crime de abandono não gravaram as imagens. Os vigilantes que trabalhavam a noite no condomínio serão ouvidos pela polícia. Ainda de acordo com o Conselho Tutelar, o menino ficará sob a responsabilidade da Vara da Infância e Juventude e pode ser levado para adoção caso a família não seja localizada.