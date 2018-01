Bebê de 9 meses morre ao ter cabeça prensada dentro de carro em SP

O menino Otávio Pierini de Andrade Silva, um bebê de nove meses, morreu neste domingo, 10, em Flórida Paulista, no interior de São Paulo, ao ficar com a cabeça prensada dentro do carro da família parado na garagem. Ele brincava com dois irmãos gêmeos de dois anos no automóvel modelo Astra.

O garotinho estava no banco traseiro com os irmãos e ficou com a cabeça presa no vão entre o banco dianteiro e a porta do carro. A mãe deixou os três filhos brincando e entrou na casa. "Era costume da mãe deixar os três meninos dentro do carro", afirmou Hilton Testi Renz, de 40 anos, delegado titular de Flórida Paulista.

Um sobrinho da mulher viu o menino prensado e percebeu que ele não se mexia. "A criança foi levada para a Santa Casa, mas já chegou sem vida", explicou o policial.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um inquérito foi aberto para apurar as circunstâncias da morte da criança. O caso é investigado como morte suspeita. "Não se pode culpar ninguém. Sobre qualquer pena, a maior pena para a mãe é a morte do filho", completou o delegado.

O menino foi enterrado na manhã desta segunda-feira, 11, no Cemitério Municipal de Flórida Paulista.