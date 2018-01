Bebê de 8 meses morre em incêndio no Tatuapé

Uma criança de oito meses morreu ontem durante um incêndio na Rua Icaraí, no Tatuapé, zona leste da capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta de 11h40 e atingiu praticamente toda a residência, onde também estavam a mãe da criança, de 30 anos, e outra filha, de 4. As duas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital do Tatuapé com queimaduras de primeiro e segundo graus no rosto. O fogo foi totalmente controlado no início da tarde. Ainda não se sabe a causa do incêndio.