Bebê de 6 meses cai do carro e é atropelado em rodovia em SP

SOROCABA - Um bebê de seis meses caiu do carro dos pais e foi atropelado, na tarde deste domingo (24), na rodovia Deputado Ciro Albuquerque (SP-225), em Pirassununga, interior de São Paulo. O menino, filho de um casal de ciganos, morreu na hora. De acordo com a Polícia Militar, o casal seguia da cidade de Dois Córregos para Aguaí, quando o fusca em que viajavam sofreu uma pane.

Segundo a versão da mãe à polícia, os pais tentavam fazer o carro pegar no tranco quando a criança caiu do carro e foi atropelada pelo próprio veículo. A versão do pai, no entanto, é de que a criança caiu do carro e foi atropelada por outro automóvel que passava pela rodovia. O motorista não teria parado para prestar socorro.

Muito abalado, o casal foi levado à delegacia da Polícia Civil. O veículo foi recolhido para perícia. A polícia aguarda também o resultado do exame do corpo do bebê no Instituto Médico Legal (IML) para dar sequência à investigação do caso.