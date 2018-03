Bebê de 3 meses é a quinta vítima das chuvas no Estado Com a morte de um bebê de 3 meses e 28 dias, arrastado pela correnteza em Massaranduba, no norte catarinense, já são cinco as mortes provocadas pelas chuvas em cinco dias no Estado. Andressa Wendorf foi arrastada pelas águas quando os pais, Adelino e Adriana, tentavam atravessar com a menina no colo.