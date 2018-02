Bebê de 1 ano morre ao cair de varanda de hotel Um bebê de 1 ano e 4 meses morreu ontem ao cair da varanda do 4.º andar do hotel em que estava hospedado com os pais, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Segundo a Polícia Militar, a criança foi levada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu. O hotel fica na Avenida das Américas. O caso foi registrado na 16.ª DP (Barra da Tijuca), onde os pais prestaram depoimento. O teor das declarações não foi divulgado. Segundo a PM, a família viajou de São Paulo para passar o réveillon no Rio.