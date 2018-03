Bebê cruza via, esbarra em ônibus e passa bem Um menino de 1 ano e 11 meses cruzou sozinho a Avenida Cesário Crosara, em Uberlândia (MG), esbarrou em um ônibus em movimento, caiu debaixo dele e saiu ileso. Segundo a polícia, na noite de anteontem, a criança estava com a mãe e a avó dentro do carro estacionado da família. Ao ver o pai do outro lado da via, saiu ao seu encontro. No trajeto, esbarrou no ônibus, mas ficou protegido embaixo dele. Em desespero, o pai correu e se machucou ao quebrar a porta do ônibus para que parasse. Ambos estão bem.