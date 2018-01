Bebê baleado em briga de trânsito passa por cirurgia

SÃO PAULO - A polícia ainda não tem pista do motorista que atirou contra um carro que teria ultrapassado o seu, acertando uma menina de um ano e meio. O caso aconteceu na noite de quarta-feira, 11, na Rua Anhanguera, em Barueri, cidade da Região Metropolitana de São Paulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A menina não corre risco de morrer, mas teve de se submeter a uma cirurgia e deve ficar mais seis dias internada no Hospital Municipal de Barueri, em observação.

Segundo a polícia, o pai nem chegou a discutir com o atirador. O carro do acusado andava em zigue-zague na via e o pai da criança, Wagner Antonio Cruz da Silva, após algumas tentativas, ultrapassou o veículo. O acusado não teria gostado do gesto, diz a polícia, e atirou contra o carro. A menina, que estava no banco do passageiro, presa à cadeirinha, foi atingida na região da virilha.

Silva não soube dar aos policiais uma descrição precisa do atirador. Como tudo foi muito rápido, segundo a polícia, não houve tempo também de anotar a placa do veículo – seria um Gol. A polícia espera colher imagens de estabelecimentos próximos para conseguir identificar o veículo.