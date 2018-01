Bebê agredido por patroa da mãe em Jundiaí recebe alta

O bebê de 1 ano e dois meses que foi espancado e torturado pela patroa da mãe, em Jundiaí, teve alta na tarde desta sexta-feira, 20, do Hospital Universitário da cidade. A criança e a mãe dele, Luciana Barbosa - também agredida - foram acolhidos por uma família e serão acompanhados pelo Conselho Tutelar do município, segundo a assessoria do hospital.

Ele chegou ao hospital na última quarta-feira, 18, com traumatismo craniano, escoriações, queimaduras e hematomas por todo o corpo, principalmente nas costas, cabeça e rosto. A mãe do bebê, Luciana Barbosa, de 18 anos, também agredida por Valdecina, permaneceu com ele durante a tarde e noite de quinta. Ela disse que pretende voltar para a Bahia, mas só depois que for liberada pela Delegacia da Mulher, onde estão sendo feitas as investigações do caso.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A ex-patroa da vítima, Valdecina de Almeida, foi transferida nesta manhã da Cadeia Pública de Itupeva para a Penitenciária de Campinas, como meio de ter assegurada a sua integridade física. Em Itupeva as presas se rebelaram contra sua presença no local. Segundo a polícia, ontem ela ficou isolada em uma sala da delegacia de Itupeva, localizada no mesmo prédio da cadeia pública.