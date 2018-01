Bêbado, homem briga com a mulher e dirige na contramão

O comerciante Anderson Rodrigues Gomes da Silva, de 36 anos, brigou com a mulher, bebeu e entrou na pista errada da Rodovia Santos Dumont, em Itu, no final da noite de terça-feira, 10. Depois de dirigir 1,5 quilômetro na contramão, acabou colidindo seu automóvel Tempra com um ônibus. Com ferimentos leves, o comerciante foi levado para um pronto-socorro de Itu, mas os policiais rodoviários perceberam que ele estava bêbado. Os exames mostraram que ele tinha dez vezes mais álcool no sangue do que o máximo permitido. Veja também: Motorista bêbado invade contramão, bate em carro e mata dois Autuado em flagrante, Gomes pagou fiança de R$ 400 e teve a carteira de habilitação suspensa. Ele contou que, depois de brigar com a mulher, em Sorocaba, foi para a casa de familiares em Itu, onde ficou bebendo até a noite. Decidido a fazer as pazes com a esposa, resolveu voltar para Sorocaba, mas pegou a pista errada da rodovia. O comerciante disse ter estranhado tantos carros vindo em sentido contrário e desviando dele, mas só parou depois de bater num ônibus que fazia a linha Campinas - Sorocaba. O motorista e os passageiros do ônibus não se feriram. Ele teve ferimentos no rosto. Seu carro ficou destruído. Nesta quarta-feira, 11, ele se dizia muito arrependido por ter contrariado os parentes e decidido pegar a estrada mesmo tendo bebido. Foi o segundo caso na região em menos de uma semana. No último dia 5, uma médica de 28 saiu de uma festa e entrou na contramão na rodovia José Ermírio de Moraes, causando acidentes com dois veículos.