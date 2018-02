Bêbado anda 2 km na contramão na Dutra O motorista de um Santana rodou 2 quilômetros na contramão na Via Dutra, sentido Rio, até bater de frente em um Uno. O acidente foi na noite de anteontem, entre Guarulhos e Arujá. Antonio de Melo Lima, de 49 anos, registrou 1,38 mg de álcool por litro de ar expelido no bafômetro, 15 vezes acima do permitido. O casal que estava no Uno foi levado para o pronto-socorro de Arujá; Lima foi para o Hospital Municipal de Guarulhos.