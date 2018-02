Beatriz Bracher gosta das árvores floridas Enquanto a escritora Beatriz Bracher amamentava o primeiro filho, mais de 30 anos atrás, observava da janela de sua casa as árvores floridas do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. Apesar de ter mudado de endereço, sempre que se aproxima o aniversário do filho, a autora de Meu amor gosta de caminhar pelas calçadas tomadas de flores, lembrando daquela época. "Amo a mistura das flores amarelas e roxas."