Bazares: para comprar, passear e fazer oficinas

Está aberta a temporada de bater perna na rua, passar tardes em shoppings e gastar horas em lojas virtuais. O motivo é claro: daqui a exatas três semanas será o dia quase oficial de reunir parentes e amigos em volta da mesa (e do pinheirinho). Na maratona de compra de presentes para o Natal e o amigo-secreto, os tradicionais bazares têm ganhado novo fôlego.

Um dos motivos para a multiplicação de eventos do tipo na capital paulista são as feiras de design surgidas nos últimos anos. Embora ocorram também em outros meses, bazares como o Mercado Manual, no Museu da Casa Brasileira, o Jardim Secreto Fair, na Praça Dom Orione, e o Pátio Design, na Unibes Cultural, ganham versões especiais de fim de ano, com a proposta de reunir também atividades culturais, educativas e gastronômicas.

Para frequentadores, como a enfermeira Letícia Vitorino, de 23 anos, esses eventos viraram uma opção de passeio no fim de semana. “Às vezes compro, às vezes não.” Neste mês, contudo, a jovem prevê uma boa oportunidade para adquirir algum presente de Natal. Dentro dessa ideia e em seu terceiro ano está o Mercado Manual. “Não somos só um mercado. A gente posiciona o evento como um festival de cultura feita à mão”, explica uma das curadoras, a designer Dani Scartezini, de 39 anos.

Segundo ela, o evento é organizado em três frentes: conhecimento, negócio e entretenimento. “É um lugar onde as pessoas podem passar o dia, comprar um presente de R$ 30 ou de mais de R$ 1 mil”, diz a curadora. Ela conta que a edição de novembro da feira atraiu um público de cerca de 13 mil pessoas para a Pinacoteca de São Paulo, na região central.

Também parte da safra de bazares “descolados”, o Pátio Design expõe apenas produtos comercializados diretamente pelo próprio criador. “Quem está vendendo é a pessoa que pensou aquilo. O cliente pode conhecer todo o processo daquela criação, desde a execução até a hora da venda”, conta o designer Hugo Sigaud, de 24 anos, que lançou o bazar no segundo semestre de 2015.

Nesses eventos, expositores reúnem produtos com propostas diversas, além das opções com temática natalina. “Todo ano procuramos trazer uma novidade, para não ficar sempre nos mesmos expositores”, explica a designer Patrícia Toyama, uma das curadoras do Bazar Ógente, criado em 2008.

Na programação de oficinas, o Ógente oferece duas opções com temática natalina: Mini cartões de Natal bordado, que é gratuita e com inscrição por ordem de chegada, e Arranjo floral – guirlanda de Natal, por R$ 80.

Cores e texturas. Fora da época das feiras, grande parte dos expositores trabalha só com vendas por encomenda ou online. “Pelo computador, a pessoa não tem a mesma noção de tamanho, textura, cor. No bazar, ela pega o produto, consegue sentir, tocar”, diz a ceramista Priscila Ramos, de 38 anos, do Cumbuca Chic.

Para quem acompanha a produção artesanal pela internet, o site Elo 7 realiza um bazar de Natal pelo quarto ano. “A gente quer um ambiente familiar. A ideia é que as pessoas passem horas por lá”, declara o CEO da empresa, Carlos Curioni.

“O legal dessa época do ano é também o pós-venda, com o contato de gente que recebeu o produto de presente”, diz a artesã Priscila Blum, de 43 anos, da marca de bolsas A Sacoleira.

Veja uma lista de 10 eventos que acontecem em dezembro:

Bazar Ógente

Data: 9 e 10 de dezembro

Horário de funcionamento: das 11 às 19 horas

Endereço: Instituto Tomie Ohtake (Rua Coropés, 88, Pinheiros)

Elo 7

Data: Hoje

Horário: das 12 às 20 horas

Endereço: Espaço Iate (Avenida Higienópolis, 18, Higienópolis)

Fêra Fera – 3 anos

Data: 9 e 10 de dezembro

Horário: das 10 às 19 horas

Endereço: B_arco Centro Cultural (Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 426, Pinheiros)

Jardim Secreto Fair – Especial de Natal

Data: 16 de dezembro

Horário: das 12 às 21 horas

Endereço: Praça Dom Orione (Praça Dom Orione, s/nº – Bela Vista)

Mercado Manual

Data: Hoje

Horário: das 10 às 20 horas

Endereço: Museu da Casa Brasileira (Avenida Faria Lima, 2.705, Jardim Paulistano)

Pátio Design de Natal

Data: 9 de dezembro

Horário: das 12 às 20 horas

Endereço: Unibes Cultural (Rua Oscar Freire, 2.500, Pinheiros)

Feira Join Makers

Data: 16 de dezembro

Horário: das 11 às 20 horas

Endereço: Esquina das Ruas da Consolação com Rêgo de Freitas, República)

Bazar da Cidade + Natal 2017

Data: de 15 a 17 de dezembro

Horário: das 11 às 21 horas

Endereço: Obra de Arte – Espaço de Múltiplas Artes (Rua Indiaroba, 97, Moema)

Mixtura Criativa

Data: 9 e 10 de dezembro

Horário de funcionamento: das 12 às 20 horas

Endereço: Ibira Food Square (Rua Joinville, 186, na Vila Mariana)

Mercado das Madalenas – O Natal Existe

Data: de 7 a 10 de dezembro

Horário: das 12h30 às 21 horas (quinta-feira), das 10 às 21 horas (sexta e sábado) e das 10 às 20 horas (domingo)

Endereço: A Estufa (Rua Wisard, 53, Vila Madalena)