ONDE: AL. BARROS, 204, HIGIENÓPOLIS,

DE QUINTA A SÁBADO, DAS 10H ÀS 19H. PREÇO: R$ 400 (O VESTIDO)

Isabela Capeto organiza bazar de fim de ano com as peças da coleção de inverno. Vestidos, blusas e calças com descontos de até 90%.

ONDE: RUA DA CONSOLAÇÃO, 3.358,

TEL.: 3898-1878. ATÉ SEGUNDA,

DAS 10H ÀS 19H.

Guardanapos, cosméticos e joias são alguns dos produtos do bazar da Casa Mauro Freire. De quarta a sábado, das 11h às 18h.

ONDE: CASA MAURO FREIRE AL. JAÚ, 1.580, TEL.: 3061-5274. PREÇO: A PARTIR DE R$ 10