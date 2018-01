Bazar arrecada recurso a pacientes de hospital A Associação Nacional de Assistência ao Cardíaco (ANAC) fará, quinta e sexta-feira, mais uma edição do seu bazar beneficente. O evento arrecadará recursos para a instituição que dá apoio às famílias de pacientes do Hospital Dante Pazzanese, em São Paulo. Segundo a presidente da associação, Gilda Cury, a Casa do Cardíaco atende cerca de 60 pacientes por dia. O bazar será no Clube Círculo Militar (Rua Abílio Soares, 1.589), das 9h às 17h. Entrada grátis. Informações no www.anacar.org.br.