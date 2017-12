Bauru protesta contra excomunhão de padre que defendeu homossexuais

BAURU - Vestidas com roupas brancas e munidas de faixas, cartazes, apitos e megafone, cerca de 500 pessoas participaram neste sábado, 4, de um ato de protesto contra a excomunhão do padre Roberto Francisco Daniel, o padre Beto, em Bauru (SP). O padre foi excomungado na última segunda-feira, 29, por ter criticado as posições da Igreja contra os homossexuais e os bissexuais.

Os manifestantes, em sua maioria católicos de diversas paróquias da cidade, se reuniram por volta das 10h30 na frente da Catedral Divino Espírito Santo, a principal da Igreja Católica de Bauru. Eles gritavam palavras de apoio ao padre e, depois, saíram em caminhada pelo calçadão do comércio local, parando algumas vezes para rezar a Ave Maria e, novamente, gritar palavras de ordem pelo megafone, seguidas de um apitaço.

Durante a passeata uma manifestante foi atingida por ácido, jogado por uma pessoa não identificada que estava numa sobreloja. A bióloga Viviane Moreira sofreu queimaduras nos braços e no rosto. A Polícia Militar registrou a ocorrência para apuração do incidente.

A manifestação foi convocada pelo grupo Eu Apoio Padre Beto, criado depois do ato de excomunhão por fiéis da paróquia São Benedito, onde o padre rezava missas. “O que queremos é que a Igreja se transforme, porque achamos que, se uma pessoa pode transformar a Igreja, estamos aqui, em centenas, pra pedir que ela se transforme, porque não estamos mais na inquisição”, disse Cristiane Faustino, uma das líderes do grupo e organizadora da manifestação.