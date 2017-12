'Batman' tenta tirar RG no Poupatempo e é barrado

SOROCABA - O super-herói "Batman" tentou tirar a carteira de identidade em Sorocaba, mas foi barrado por causa da máscara. Pelo menos é do que o homem-morcego reclama em manifestação por escrito deixada nesta quarta-feira, 4, na agência do Poupatempo da cidade. "Estou indignado por não deixarem eu tirar o RG de máscara. Protejo a cidade toda noite e vocês fazem isso comigo?" A brincadeira foi parar na página do serviço na rede social Facebook.

O "Batman" ainda informou que era "bilionário" e pagava os salários de todos os funcionários. E concluindo o recado com uma ameaça: "Então não façam mais isso, porque se fizerem de novo vou ter de acabar com vocês todos". O autor da brincadeira não foi identificado.

A reclamação foi postada na rede social e mereceu uma resposta do Poupatempo, dirigida ao "Prezado Homem-Morcego". Nela, o setor de comunicação esclarece que a foto para RG não deve conter nenhum acessório que impeça a visualização do rosto e a identificação do cidadão, "incluindo máscaras de morcego, mesmo que se trate de uma identidade secreta".

Internautas se divertiram com a história. "Por que ele não pediu ajuda ao Robin?", questionou um deles. "Abriram um Poupatempo em Gothan?", indagou outro. Alguns elogiaram a forma como os responsáveis pelo serviço encararam a "bronca" de quem se passou pelo homem-morcego. O Poupatempo pegou carona na brincadeira para fazer propaganda do serviço na rede social: "Não importa se você é gente como a gente, herói ou super-herói, no Poupatempo, cidadania, direitos e deveres são para todos".