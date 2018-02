'Batman de Taubaté' cumpre 1ª missão A primeira missão do militar aposentado da Marinha Andy Trevisan, que se veste de Batman e faz encenações do personagem, ocorreu na manhã de ontem em Esplanada Santa Terezinha, bairro de Taubaté, no Vale do Paraíba, a 140 km de São Paulo. O cosplayer - pessoa que se fantasia de super-herói - foi chamado pela PM para percorrer áreas violentas da cidade e incentivar ações pela paz e contra a violência juvenil. O evento, que teve serviços de saúde, educação e recolocação profissional, foi considerado um sucesso pela organização. "Ele sabe tudo, combate os crimes, gosto muito dele", disse Caíque Renan Souza, de 10 anos.