Batida mata engenheiro na Vila Clementino Um acidente entre um Fiat Palio preto ocupado por duas jovens e um Gol prata terminou com a morte do engenheiro agrônomo Airton Juliano Júnior, de 32 anos, que dirigia o Gol. A colisão aconteceu por volta das 1h45 de ontem na Vila Clementino, zona sul da capital, no cruzamento entre a Rua Domingos de Morais e a Avenida Doutor Altino Arantes. Segundo o depoimento de uma testemunha, a motorista do Palio teria desrespeitado o sinal vermelho, atingindo o outro veículo. O engenheiro foi retirado das ferragens em estado grave e não resistiu aos ferimentos. As ocupantes do Palio tiveram ferimentos leves.