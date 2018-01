Batida entre trens da CPTM deixa feridos na Estação Barueri

SÃO PAULO - Dois trens da Linha 8-Diamante, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), colidiram na manhã desta quinta-feira, 8, na Estação Barueri, na Grande São Paulo. O acidente deixou ao menos sete vítimas.

#L8 - imagens mostram o acidente de trens em Barueri na Linha 8-Diamante agora pouco Bruno Luiz pic.twitter.com/oBkocUb3Qh — Diário da CPTM (@DiariodaCPTM) 2 de março de 2017

Segundo a CPTM, por volta das 8 horas, uma maquinista passou mal, não conseguiu frear e bateu em uma composição vazia que estava parada na plataforma da estação, quando realizava manobras para iniciar a prestação de serviço, no sentido Júlio Prestes.

O Corpo de Bombeiros enviou dez viaturas a Barueri. Além da maquinista, ao menos seis pessoas receberam atendimento no local. Segundo os bombeiros, três tiveram ferimentos leves e outras três serão encaminhadas a prontos-socorros.

Por causa do acidente, os trens da Linha 8 operam com velocidade reduzida na manhã desta quinta-feira. As composições envolvidas na ocorrência estão em uma via auxiliar. A CPTM informou, em nota, que vai apurar as causas da colisão.

Enqto a CPTM mal consegue resolver o problema da super lotação, os trens continuam colidindo, descarrilando. Foda tbm a qtdd de marreteiros pic.twitter.com/Ywf5tf3aK6 — Eduardo Amaral (@flandatico) 2 de março de 2017

Fora dos trilhos. Na quinta-feira da semana passada, 23, um trem da Linha 12-Safira descarrilou na madrugada, próximo à Estação Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. O problema aconteceu à 1h30, antes da operação do ramal.

Além do caso da linha da CPTM, houve dois descarrilamentos em ramais do Metrô em fevereiro. No dia 21, uma composição da Linha 5-Lilás teve problema entre as Estações Adolfo Pinheiro e Largo Treze, na zona sul.

Já no dia 7, um trem descarrilou nas proximidades da Estação Artur Alvim, na zona leste. Nas três ocorrências, ninguém ficou ferido, mas os ramais foram interditados, o que provocou lentidão e atrasos.