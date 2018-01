Batida entre carreta e trator deixa três mortos no interior de SP

SOROCABA - Um trator que levava o condutor e mais duas pessoas foi atingido por uma carreta-tanque carregada com óleo diesel, na noite de quinta-feira, 29, em Nova Granada, no interior de São Paulo. As três pessoas que estavam sobre a máquina - dois homens e uma mulher - morreram na hora.

O motorista da carreta tentava uma ultrapassagem e não viu o trator, que estava sem farol e vinha em sentido contrário. O motorista sofreu ferimentos leves, mas o combustível não chegou a vazar.

O acidente aconteceu por volta de 21 horas, numa reta da rodovia Luis Delbem (SP-423), entre Nova Granada e Palestina. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista alegou que, quando viu o trator com o farol apagado, já não era possível evitar a colisão. O trator, de pequeno porte, ficou destruído.

Ainda segundo a Polícia Rodoviária, o veículo não estava em condições de transportar pessoas. A rodovia ficou interditada durante duas horas para o resgate das vítimas e a retirada dos veículos. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as causas do acidente.