Batida entre caminhão e carro deixa 4 mortos A colisão entre um carro e um caminhão às 2h50 de ontem matou duas pessoas e deixou quatro feridos na Rodovia Raposo Tavares, a 50 metros da Rua Alvarenga, no Butantã, zona oeste de São Paulo. Três de quatro pistas da estrada ficaram interditadas até 9 horas. Ontem à tarde a polícia não sabia informar o que teria causado o acidente. Nove equipes do Corpo de Bombeiros atenderam à ocorrência, que foi registrada no 14.º DP. Os feridos foram levados ao Hospital Universitário, que não divulgou o estado deles.