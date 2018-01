Batida de carros deixa dois mortos na zona norte de SP

SÃO PAULO - Uma colisão entre dois veículos deixou duas pessoas mortas na madrugada deste domingo, 28, na zona norte da capital paulista. Uma das vítimas é uma menina de dois anos, segundo a polícia.

O choque ocorreu por volta da 0h20 na altura do número 2.800 da Avenida Nova Cantareira, no Tucuruvi, de acordo com a Polícia Militar. Um carro em alta velocidade teria batido em outro.

Algumas vítimas foram levadas para o Hospital do Mandaqui. O pai da criança morreu no local, conforme informações da polícia. Outra criança estaria em um dos carros envolvidos, mas até o fechamento desta reportagem, a Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP) não tinha mais informações sobre a ocorrência.

O caso foi registrado como homicídio culposo no 20.º Distrito Policial (Água Fria), na zona norte.