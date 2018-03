Bateria do Alemão tem 95% de jovens Aos 30 anos de idade, Marcone Sacramento é o mais jovem mestre de bateria do Grupo Especial do Rio. E aos poucos está trocando os componentes de sua ala da Imperatriz Leopoldinense por ritmistas mais moços. "Hoje, 95% dos integrantes da bateria têm entre 16 e 22 anos. Dei oportunidade à garotada da comunidade. Isso é o que falta nesse País", acredita.