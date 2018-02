'Batalhão do barulho' Em 2010, o Comando da PM planejou criar um novo número para reclamações das vítimas do barulho e sugeriu parceria com a Prefeitura para organizar um "batalhão do barulho", com policiais treinados e equipados para atendê-las. A atuação dessa unidade seguiria o modelo adotado no policiamento de trânsito e na repressão dos ambulantes ilegais. Aos policiais militares caberia, por exemplo, flagrar veículos com som em alto volume.