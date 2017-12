Batalhão da PM atua como polícia pacificadora em morro do Rio "Quero deixar claro que isso aqui não é UPP (Unidade de Polícia Pacificadora). Houve uma pacificação por meio do 2.º Batalhão da Polícia Militar", diz a tenente Paula Apulchro em uma sala da associação de moradores do Morro Azul, no Flamengo, zona sul do Rio.