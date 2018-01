Bastidores: PC do B ganha prêmio de ‘consolação’ SÃO PAULO - Com o fim da Copa do Mundo e a saída de Netinho de Paula da Secretaria de Igualdade Racial, o PC do B está quase sem espaço dentro da gestão do prefeito Fernando Haddad (PT). A criação de um “comitê gestor” das subprefeituras é, na verdade, um novo “prêmio de consolação” para uma sigla sem espaço dentro da administração municipal. Fora a organização do Mundial, os comunistas participaram pouco das decisões relevantes tomadas governo nesses 20 meses.