Bastidores: Descontentes, vereadores querem diálogo com Haddad O prefeito Fernando Haddad (PT) vai precisar mudar sua estratégia, e fazer política, se quiser virar o jogo na Câmara. Os encontros esparsos com os vereadores, e sempre em tom professoral; a falta de prioridade ao elencar os temas levados a plenário; e a fraca articulação com líderes da base e da oposição são apontados como os principais "erros" a serem corrigidos pelo petista às vésperas da votação do Plano Diretor. Para aprovar o projeto que reordena o planejamento da cidade pelos próximos 16 anos, Haddad terá de fazer concessões. Quando o tema for levado a plenário, serão necessários 33 votos para aprová-lo - a permissão para debater a autorização do feriado na segunda exigia 28 e recebeu 27. Alcançar a diferença entre o placar obtido e o necessário exigirá, além de diálogo com os partidos da base, mais jogo de cintura para tratar os problemas de "casa".