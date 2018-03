BASTIDORES: cisão no comando explica recuo no uso da Tropa de Choque Uma cisão no comando da PM está por trás do descontrole da tropa e dos erros de planejamento e execução nas manifestações de terça-feira e quinta-feira passadas. Primeiro, os Comandos de Policiamento de Choque (CPChoq) e o da Capital (CPC) resistem em cumprir as ordens do coronel Sérgio Merlo, da Coordenadoria Operacional. Depois, ambos queriam a presença da Tropa de Choque na terça-feira, que ficou de prontidão. Mas o desejo de usá-la foi frustrado pelo comandante-geral, Benedito Meira, que temia o desgaste político que o uso pudesse causar. Só homens de batalhões do centro entraram em ação na terça-feira - oito PMs ficaram feridos e um não foi linchado por pouco. Diante disso, Meira foi acusado por coronéis de ter deixado a tropa exposta e concordou com o uso do Choque na quinta. Não só. Enviaram-se reforços de batalhões de outras áreas.