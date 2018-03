Base móvel da PM é atacada no Morumbi, na zona sul de SP

SÃO PAULO - Uma base móvel da Polícia Militar foi atacada a tiros na Avenida Giovanni Gronchi, Morumbi, zona sul da capital paulista, na tarde de sábado, 8, por volta das 14h. Segundo o boletim de ocorrência registrado no 89ºDP (Portal do Morumbi) um homem vindo da Rua Laerte Setúbal Laerte se aproximou do posto policial e disparou cinco vezes, atingindo a lateral e a parte superior do trailer. Ninguém se feriu.

Um PM que fazia ronda em uma rua próxima à base chegou a revidar, mas não consegui atingir o criminoso. Ele fugiu para a favela de Paraisópolis e até as 15h de domingo não havia sido identificado, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSPSP). O caso foi registrado no 89 º DP (Portal do Morumbi) como tentativa de homicídio.