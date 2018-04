Base da Polícia Rodoviária é alvejada Uma base da Polícia Rodoviária Estadual foi atacada na madrugada de ontem no bairro de Boraceia, em Bertioga, no litoral sul de São Paulo. Ninguém ficou ferido. Um veículo, com três ou quatro pessoas a bordo, passou na frente da base por volta das 4 horas. Um dos ocupantes disparou contra a cabine. Apenas um policial rodoviário estava no local. Ele se jogou no chão para se proteger, mas conseguiu atirar contra o carro, segundo a Polícia Militar. Os suspeitos fugiram. Ainda não se sabe o motivo do ataque.