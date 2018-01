Base da PM vira casa para família de policial

A proposta do chuzaisho é que o PM viva com a família na base para integrá-lo à comunidade. "Antes, tínhamos uma base com quatro policiais. Agora, temos o Nunes, um único policial que cuida da área e tem o respaldo dos moradores", diz Milton Sussumu Nomura, comandante da PM do Alto Tietê. O cabo patrulha três bairros com 3.700 habitantes em 80 km².

Para testar se a base distrital daria certo, o cabo se mudou para lá em dezembro de 2008. Os moradores e a PM dizem que houve redução da criminalidade. Com 19 anos de corporação, Nunes diz que não se sente inseguro por morar com a família na base. "Conheço toda a comunidade, até os criminosos e, quando eles pensam em fazer alguma coisa, já estou na prevenção." A jornada é de 40 horas semanais, mas, morando na base, ele acaba disponível o tempo todo. "Mas tenho qualidade de vida", garante. / M.C.