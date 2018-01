Base da PM no ABC Paulista é atacada

Bruno Lupion e Ricardo Valota, do estadao.com.br,

SÃO PAULO - Um soldado da PM foi baleado em uma das pernas, por volta das 21h30 desta terça-feira, 15, após dois desconhecidos, armados com um revólver calibre 38 e ocupando uma moto de pequeno porte, atirarem duas vezes contra uma base da 2ª Companhia do 24º Batalhão localizada na Rua Antonio Dias Adorno, na Vila Nogueira, em Diadema, no Grande ABC.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um dos tiros atingiu a perna direita do soldado Daniel Caldeira da Silva, de 34 anos, que estava sentado ao lado de uma das portas da base. O outro disparo acertou o vidro blindado do posto. A dupla conseguiu fugir.

Encaminhado pelos colegas para o pronto-socorro municipal central de Diadema, o soldado foi medicado, liberado e já se encontra em casa. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Diadema.