Base da PM é atingida por 5 tiros em Osasco A base comunitária da Vila dos Remédios, em Osasco, na Grande São Paulo, foi atingida com cinco tiros por volta das 3h40 de ontem. Os disparos foram realizados de dentro de um automóvel. Nenhum suspeito foi preso. No momento do ataque, quatro policiais estavam na base. Ninguém se feriu.