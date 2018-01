Base da PM é atacada a tiros no centro de SP

Uma base comunitária da Polícia Militar foi atacada na madrugada desta quarta-feira, 18, na região central de São Paulo. Ninguém ficou ferido. De acordo com os policiais que estavam no local, na Praça Pérola Byington, Bela Vista, um carro preto passou pela Ligação Leste-Oeste, em frente à base, por volta das 5h30, e efetuou vários disparos. Os suspeitos conseguiram fugir. Um dos disparos também atingiu um apartamento que fica próximo do local, segundo a PM. O caso foi registrado no 5.º Distrito Policial.