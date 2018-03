Barulho em cano de gás assusta clientes em shopping de SP

Texto atualizado às 19h.

SÃO PAULO - Um barulho no cano de gás assustou clientes do Shopping Santa Cruz, na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 7.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atende a ocorrência. Inicialmente, o fato foi classificado como vazamento de gás. Duas viaturas foram enviadas para a Rua Domingos de Morais, número 2329, as 17h30. Por volta das 18h, as equipes encerram a vistoria no shopping. Não houve feridos.

Em nota, o Santa Cruz informou que "o som ouvido hoje na praça de alimentação foi consequência de uma manutenção rotineira no cano de gás de uma de suas operações". O shopping está aberto e funciona normalmente.