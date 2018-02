Barreiras espantam até noivos de igreja Quem convive com o entra e sai de operários e caminhões carregando e descarregando material conta os dias para retomar a rotina. Moradores reclamam do barulho e comerciantes somam prejuízos. Na região de Moema e da Vila Nova Conceição, na zona sul, as interdições prejudicam o movimento de restaurantes e comércio em geral.