Barranco desliza e mata uma pessoa em pizzaria na Grande SP

SÃO PAULO - Uma das vítimas do desmoronamento de uma pizzaria em Mairiporã, na Grande São Paulo, não resistiu ao acidente. Os bombeiros encontraram o corpo soterrado com a ajuda dos cães farejadores na tarde desta segunda-feira, 27. Foi constatado óbito no local. Outras três vítimas haviam sido socorridas pelos populares e encaminhadas ao pronto-socorro da cidade.

O desmoronamento ocorreu por volta das 12h na Estrada do Rio Acima, em Mairiporã. As pessoas estavam dentro do restaurante quando um barranco próximo ao estabelecimento desmoronou e provocou a queda de uma parede do lugar.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes continuam realizando buscas no local pois, segundo informações do proprietário, outros dois clientes estariam dentro da pizzaria no momento do acidente.

Notícia atualizada às 15h52.