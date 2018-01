Barranco desaba e interdita acesso da Raposo Tavares em São Roque

SOROCABA - Um barranco com 15 metros de altura desabou e interditou totalmente um acesso da rodovia Raposo Tavares (SP-280) à cidade de São Roque, nesta quarta-feira, 19. O desabamento destruiu parcialmente uma casa, no Jardim São Rafael, e outras cinco foram interditadas por segurança. Os moradores foram removidos pelo Corpo de Bombeiros. O talude, que estava escorado por uma parede de concreto, não resistiu a uma possível infiltração.

Passavam veículos e pedestres pelo local, no km 63 da Raposo, quando houve o deslizamento, por isso a operação de retirada da terra deve se estender até a noite. “Estamos trabalhando com o cuidado necessário para preservar possíveis vítimas, embora seja mais provável que ninguém tenha sido atingido. Fizemos uma varredura auditiva e não houve resposta”, disse o capitão Nerval Correa Filho, do Corpo de Bombeiros de Sorocaba.

Segundo ele, houve a queda de um poste e a região ficou sem energia. Também aconteceu o rompimento de redes de água e telefonia, afetando vários bairros. Parte da pista principal da rodovia ficou interditada durante quatro horas, mas o trânsito foi restabelecido no início da tarde. Os acessos à cidade e à Rodovia Prefeito Bernardino de Lucca permanecem interditados.