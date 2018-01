Barragem se rompe no Vale do Paraíba e deixa São José sem água

O rompimento de uma barragem de resíduos da mineradora Rolando Comércio de Areia no Rio Paraíba do Sul, em Jacareí, afetou aproximadamente 70% do abastecimento de água em São José dos Campos (SP). Os rejeitos devem chegar a Taubaté, Tremembé e Pindamonhangaba ainda neste sábado (6).

O acidente aconteceu na manhã de sexta-feira, enquanto a empresa mineradora fazia a extração de areia no Rio Paraíba do Sul. Os rejeitos estavam sendo depositados irregularmente em uma lagoa de outra mineradora que está com as atividades paradas enquanto aguarda autorização ambiental.

A Sabesp, responsável pelo tratamento de água em diversas cidades do Vale do Paraíba, suspendeu o abastecimento na cidade de São José dos Campos ainda na noite de sexta-feira, atingindo cerca de 500 mil pessoas. Os demais domicílios receberam água de poços.

A área atingida está sendo monitorada pela empresa. Uma lama espessa continua vazando no Paraíba do Sul. Para minimizar o impacto dos rejeitos na água, a represa de Santa Branca deve aumentar sua vazão, favorecendo a diluição do material.

Análises iniciais da Cetesb apontam que houve alteração na coloração da água, mas não foram detectadas mortes de peixes. Ibama e a Agência Nacional de Águas também devem acompanhar o caso.

Equipes da empresa mineradora continuam trabalhando na tentativa de recompor a barragem e impedir que os rejeitos continuem a vazar para o Rio Paraíba do Sul. Nenhum representante da empresa foi localizado para comentar o assunto. A prefeitura de Jacareí aplicou uma multa de R$ 11 mil pelo descumprimento da legislação municipal.